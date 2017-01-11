В Петербурге задержан кыргызстанец, толкнувший под поезд мужчину

Полицейские Санкт-Петербурга задержали гражданина КР, которые подозревается в убийстве. Об этом сообщает "Фонтанка".

Уточняется, что инцидент произошел 10 января на станции метро "Площадь Александра Невского". Компания из нескольких человек шла по платформе, и кыргызстанец толкнул своего знакомого, в результате чего пострадавший упал на рельсы. Поезд не успел затормозить. Молодой человек погиб. Погибший является гражданином Узбекистана.

Полицейские отметили, что падение не было случайностью.

В отношении 22-летнего гражданина Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статье 105 "Убийство" УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.