В Петербурге задержан кыргызстанец, толкнувший под поезд мужчину

426  0
Глеб Куренев

Полицейские Санкт-Петербурга задержали гражданина КР, которые подозревается в убийстве. Об этом сообщает "Фонтанка".

Уточняется, что инцидент произошел 10 января на станции метро "Площадь Александра Невского". Компания из нескольких человек шла по платформе, и кыргызстанец толкнул своего знакомого, в результате чего пострадавший упал на рельсы. Поезд не успел затормозить. Молодой человек погиб. Погибший является гражданином Узбекистана.

Полицейские отметили, что падение не было случайностью.

В отношении 22-летнего гражданина Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статье 105 "Убийство" УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

URL: http://www.vb.kg/353447
Теги:
Россия, убийство, Узбекистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  