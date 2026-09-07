В Оше задержаны таможенники, подозреваемые в незаконном пропуске товаров

Сотрудников таможни в Оше задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает ГКНБ.

По данным ведомства, задержаны инспекторы досмотровой группы места таможенного оформления "БИМИ Ош сервис" таможни "Ош" граждане К.У.Т. и Т.А.М. Уголовное дело расследуется по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

Сотрудники таможни вступили в сговор с отдельными участниками внешнеэкономической деятельности и за материальное вознаграждение не проводили надлежащий осмотр и досмотр перемещаемых товаров.

Также они содействовали пропуску товаров с недостоверным декларированием, создавая условия для уклонения от таможенных процедур и контроля.

В ведомстве заявили, что в результате этих действий государству причинен материальный ущерб в крупном размере.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. Следствие устанавливает других должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к предполагаемой схеме.