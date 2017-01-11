Изнасиловал на глазах ребенка. Прокуратура просит более жесткого приговора

Прокуратура Тонского района Иссык-Кульской области просит более жесткого наказания для таксиста, который изнасиловал девушку на глазах у ее ребенка.

Надзорный орган уже обжаловал решение районного суда и сейчас готовит документы для пересмотра дела.

Несколько дней назад на сайте Change.org появилась петиция с требованием проверить на чистоплотность судью Тонского района Иссык-Кульской области, который приговорил насильника только к 4 годам заключения. Активист посчитал приговор слишком мягким и требовал его ужесточить.

На момент написания материала под петицией подписались почти 1,5 тысячи человек.

Напомним, в августе прошлого года таксист избил и изнасиловал молодую женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Подозреваемого поймали уже через полтора часа и он признался в преступлении.

По словам женщины, родственники преступника предлагали им деньги и просили забрать заявление, а потом угрожали.

В итоге Тонский районный суд приговорил насильника к 4 годам тюрьмы.