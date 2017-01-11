Сегодня: избрание мэра, митинг на Орто-Сайском, столкнул знакомого в метро

митинг как факт давления? да если б на них так легко было надавить. если Абдылдаев перед фракциями выступал также сбивчиво как вчера по телевизору, то вообще неудивительно что он проиграл
Албек Ибраимов переизбран на пост мэра столицы. Кроме оппозиции, которая попыталась создать некое подобие ажиотажа, в исходе голосования, в общем-то, никто не сомневался. Так и случилось, кандидатуру действующего главы Бишкека поддержали 29 депутатов городского кенеша. Выдвиженец от позиции Нурдин Абдылдаев набрал всего 12 голосов.
К сожалению, оппоненты власти не нашли в себе силы с достоинством признать поражение. Они заявили, что митинг у мэрии в поддержку Албека Ибраимова, на который вышли студенты и пенсионеры, они расценивают как факт давления на депутатов. Впрочем, от такой низкопробной оппозиции другого ожидать и не приходится.
Столкнул под поезд в метро. В этом преступлении, совершенном в Санкт-Петербурге, подозревается гражданин Кыргызстана. На рельсах перед приближающимся составом оказался его знакомый, выходец из Узбекистана. Мужчина погиб. То, что это не было несчастным случаем, полицейские установили после просмотра видео с камер наблюдения.
Как сообщают российские СМИ, ЧП случилось утром 10 января на станции "Площадь Александра Невского". Между 22-летними мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один толкнул другого на рельсы перед едущим поездом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье убийство, подозреваемый заключен под стражу.
Торговцы Орто-Сайского рынка митингуют против повышения аренды. Коммерсанты недовольны тем, что руководство торгового комплекса без предупреждения увеличило оплату за 20-тонный контейнер с 5 200 до 7 500 сомов в месяц. Фактически торговцам предъявлен ультиматум, в случае с задержкой платежей администрация грозит вывести контейнеры за территорию.
Конфликт, похоже, только набирает обороты. Когда арендаторы собрались на митинг, руководство рынка проигнорировало встречу с недовольными. В случае, если стороны не придут к консенсусу, торговцы намерены организовать новые акции протеста.
Садись – два. Такую оценку за доклад заместителю министра экономики Эльдару Абакирову поставил спикер парламента Чыныбай Турсунбеков. На заседании чиновник презентовал законопроект "О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике", но так и не смог ответить ни на один вопрос, заданный депутатами.
Торага Жогорку Кенеша поставил чиновнику "двойку" за плохой доклад. Другие законотворцы вообще потребовали снять с обсуждения проект закона о свободных экономических зонах. В итоге депутаты так и поступили, но прежде они еще "поглумились" над нерадивым чиновником. Он выглядел так, как будто сам не понял, зачем вообще пришел в парламент.
Автомойщик угнал машину, чтобы прокатить подругу до первого столба. Сегодня во втором часу ночи на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Рыскулова "Хонда-Акура" врезалась в бетонный столб. Прибывшим на место сотрудникам УПМ очевидцы рассказали, что находившиеся в салоне парень и девушка бросили машину и скрылись.
Позже было установлено, что реальный хозяин авто оставил свое транспортное средство на мойке. Оттуда ее и угнал работник, который решил покатать на красивой машине любимую девушку. Ездили недолго, так как врезались в столб.
Владелец автомобиля написал заявление на угонщика. Ведется следствие.
Нацбанк провел интервенцию. Накануне на рынок выброшено почти 12 миллионов долларов, но американская валюта продолжает расти. Сегодня в обменных бюро курс продажи $1 доходил до 69,80 сома. Покупка держится на уровне 69,4-69,5.
Продав доллары, финансовый регулятор отреагировал на заметное снижение курса национальной валюты, произошедшее в начале текущей недели. Но существенного влияния на ситуацию на рынке проведенная интервенция не оказала. Нацбанк готов использовать все имеющиеся инструменты для сглаживания возможных скачков и предотвращения действий спекулятивного характера.