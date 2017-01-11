Сегодня: избрание мэра, митинг на Орто-Сайском, столкнул знакомого в метро

Албек Ибраимов переизбран на пост мэра столицы. Кроме оппозиции, которая попыталась создать некое подобие ажиотажа, в исходе голосования, в общем-то, никто не сомневался. Так и случилось, кандидатуру действующего главы Бишкека поддержали 29 депутатов городского кенеша. Выдвиженец от позиции Нурдин Абдылдаев набрал всего 12 голосов.

К сожалению, оппоненты власти не нашли в себе силы с достоинством признать поражение. Они заявили, что митинг у мэрии в поддержку Албека Ибраимова, на который вышли студенты и пенсионеры, они расценивают как факт давления на депутатов. Впрочем, от такой низкопробной оппозиции другого ожидать и не приходится.

Столкнул под поезд в метро. В этом преступлении, совершенном в Санкт-Петербурге, подозревается гражданин Кыргызстана. На рельсах перед приближающимся составом оказался его знакомый, выходец из Узбекистана. Мужчина погиб. То, что это не было несчастным случаем, полицейские установили после просмотра видео с камер наблюдения.

Как сообщают российские СМИ, ЧП случилось утром 10 января на станции "Площадь Александра Невского". Между 22-летними мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один толкнул другого на рельсы перед едущим поездом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье убийство, подозреваемый заключен под стражу.

Торговцы Орто-Сайского рынка митингуют против повышения аренды. Коммерсанты недовольны тем, что руководство торгового комплекса без предупреждения увеличило оплату за 20-тонный контейнер с 5 200 до 7 500 сомов в месяц. Фактически торговцам предъявлен ультиматум, в случае с задержкой платежей администрация грозит вывести контейнеры за территорию.

Конфликт, похоже, только набирает обороты. Когда арендаторы собрались на митинг, руководство рынка проигнорировало встречу с недовольными. В случае, если стороны не придут к консенсусу, торговцы намерены организовать новые акции протеста.

Садись – два. Такую оценку за доклад заместителю министра экономики Эльдару Абакирову поставил спикер парламента Чыныбай Турсунбеков. На заседании чиновник презентовал законопроект "О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике", но так и не смог ответить ни на один вопрос, заданный депутатами.

Торага Жогорку Кенеша поставил чиновнику "двойку" за плохой доклад. Другие законотворцы вообще потребовали снять с обсуждения проект закона о свободных экономических зонах. В итоге депутаты так и поступили, но прежде они еще "поглумились" над нерадивым чиновником. Он выглядел так, как будто сам не понял, зачем вообще пришел в парламент.

Автомойщик угнал машину, чтобы прокатить подругу до первого столба. Сегодня во втором часу ночи на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Рыскулова "Хонда-Акура" врезалась в бетонный столб. Прибывшим на место сотрудникам УПМ очевидцы рассказали, что находившиеся в салоне парень и девушка бросили машину и скрылись.

Позже было установлено, что реальный хозяин авто оставил свое транспортное средство на мойке. Оттуда ее и угнал работник, который решил покатать на красивой машине любимую девушку. Ездили недолго, так как врезались в столб.

Владелец автомобиля написал заявление на угонщика. Ведется следствие.

Нацбанк провел интервенцию. Накануне на рынок выброшено почти 12 миллионов долларов, но американская валюта продолжает расти. Сегодня в обменных бюро курс продажи $1 доходил до 69,80 сома. Покупка держится на уровне 69,4-69,5.

Продав доллары, финансовый регулятор отреагировал на заметное снижение курса национальной валюты, произошедшее в начале текущей недели. Но существенного влияния на ситуацию на рынке проведенная интервенция не оказала. Нацбанк готов использовать все имеющиеся инструменты для сглаживания возможных скачков и предотвращения действий спекулятивного характера.