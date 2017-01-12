Представитель Атамбаева в ЖК: Никто не может порочить честь президента

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Гулиза Авазова

"Никто не имеет права порочить честь и достоинство президента и это написано в законе о гарантиях и деятельности президента", - сказал сегодня представитель главы государства в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев на заседании парламента.

Отвечая на вопрос депутатов, на каком основании сотрудники ГКНБ секретно выявляют пользователей социальных сетей, критикующих своими постами Алмазбека Атамбаева, Абдылдаев отметил, что согласно закону Генеральная прокуратура имеет право обращаться в суд от имени президента, а также передавать данные полномочия ГКНБ.

Однако, по его словам, никто не посягает на свободу слова и это не противоречит демократии.

На что депутат Аида Салянова отметила, чтобы ответить на такие вопросы представитель должен быть юристом. "Конечно, у генпрокуратуры есть такие полномочия, однако в открытом процессе, а ГКНБ тайно ведет работу по их выявлению и это незаконно", - добавила она.

URL: http://www.vb.kg/353485
Теги:
ГКНБ, социальные сети
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Комментарии
Аскар Токтошев
12.01.2017, 11:39
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Первое, надо бы сначала ознакомиться с содержанием письма от спецслужб. В нем идет речь о том, что ГКНБ отвечает на запрос депутата парламента Ирины Карамшукиной. Парламентарий в свою очередь ответила, что ее письмо - это ответ на официальный запрос от одной из активных пользовательниц соцсетей, которая принципиально противостоит коррупционным схемам по отъему земли и прочих махинаций, которые еще имеют место быть во властных структурах.«Она этот ответ официально и получила от меня... Это не на мое заявление, а на официальное заявление этой гражданки на мое имя. Вроде я все толково объяснила, и при этом никого не оскорбила», - написала депутат.То есть, спецслужбы среагировали на официальный запрос и провели соответствующие мероприятия в соцсетях. В письме не идет речи о целенаправленной работе по выявлению и преследованию лиц, которые критикуют президента по тем или иным мотивам.Второе, в письме не упоминается ни один из оппозиционно-настроенных пользователей, а их достаточно. Причем, эти пользователи активно критикуют главу государства. Они и не скрывают своего неприятия.Если бы спецслужбы занимались только тем, что преследовали всех, кто критически высказывается в адрес президента список ГКНБ был достаточно большим. Но в письме наиболее последовательные критики А.Атамбаева, которые видят смысл своего присутствия в соцсетях только в фиксировании ошибок президента и их своеобразного толкования никак не задеты, даже нет намека.

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