Представитель Атамбаева в ЖК: Никто не может порочить честь президента

"Никто не имеет права порочить честь и достоинство президента и это написано в законе о гарантиях и деятельности президента", - сказал сегодня представитель главы государства в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев на заседании парламента.

Отвечая на вопрос депутатов, на каком основании сотрудники ГКНБ секретно выявляют пользователей социальных сетей, критикующих своими постами Алмазбека Атамбаева, Абдылдаев отметил, что согласно закону Генеральная прокуратура имеет право обращаться в суд от имени президента, а также передавать данные полномочия ГКНБ.

Однако, по его словам, никто не посягает на свободу слова и это не противоречит демократии.

На что депутат Аида Салянова отметила, чтобы ответить на такие вопросы представитель должен быть юристом. "Конечно, у генпрокуратуры есть такие полномочия, однако в открытом процессе, а ГКНБ тайно ведет работу по их выявлению и это незаконно", - добавила она.