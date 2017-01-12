Представитель Атамбаева в ЖК: Никто не может порочить честь президента

Первое, надо бы сначала ознакомиться с содержанием письма от спецслужб. В нем идет речь о том, что ГКНБ отвечает на запрос депутата парламента Ирины Карамшукиной. Парламентарий в свою очередь ответила, что ее письмо - это ответ на официальный запрос от одной из активных пользовательниц соцсетей, которая принципиально противостоит коррупционным схемам по отъему земли и прочих махинаций, которые еще имеют место быть во властных структурах.«Она этот ответ официально и получила от меня... Это не на мое заявление, а на официальное заявление этой гражданки на мое имя. Вроде я все толково объяснила, и при этом никого не оскорбила», - написала депутат.То есть, спецслужбы среагировали на официальный запрос и провели соответствующие мероприятия в соцсетях. В письме не идет речи о целенаправленной работе по выявлению и преследованию лиц, которые критикуют президента по тем или иным мотивам.Второе, в письме не упоминается ни один из оппозиционно-настроенных пользователей, а их достаточно. Причем, эти пользователи активно критикуют главу государства. Они и не скрывают своего неприятия.Если бы спецслужбы занимались только тем, что преследовали всех, кто критически высказывается в адрес президента список ГКНБ был достаточно большим. Но в письме наиболее последовательные критики А.Атамбаева, которые видят смысл своего присутствия в соцсетях только в фиксировании ошибок президента и их своеобразного толкования никак не задеты, даже нет намека.