Зеленстрой: Весной поливная вода потечет по арыкам, а не по тротуарам

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Сотрудники МП "Зеленстрой" ведут подготовку дренажных сетей к предстоящей весне и санитарную обрезку деревьев.

Так, силами предприятия ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети на улице Суворова от улицы Осмонкула до Западного БЧК. Общая протяженность составляет 700 метров. В ближайших планах у предприятия - очистка открытой КДС в районе рынка "Кудайберген". Всего же на обслуживании предприятия МП "Зеленстрой" находится 86,6 км сети. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнётся полив зеленых насаждений.

Сотрудники предприятия также осуществляют санитарную обрезку деревьев на улицах Исанова, Киевской, Тыныстанова, Малышева, бульваре Молодой Гвардии, в сквере имени М. Горького и проспекту Чуй. Работа в данных направлениях продолжится по всему городу.

Мэрия убедительно просит строительные компании, торговые павильоны и другие хозяйствующие субъекты, а также горожан уважать труд сотрудников городских мероприятий и не засорять ирригационную и коллекторно-дренажную сети.

URL: http://www.vb.kg/353488
Теги:
Зеленстрой, мэрия, ирригация
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