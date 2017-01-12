США ввели новые санкции против КНДР

169  0
www

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Северной Кореи, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт американского Минфина.

В перечень лиц, на которые наложены ограничения, включены министерство труда и Государственный плановый комитет.

Также в списке - семь должностных лиц. Это министр госбезопасности Ким Вон Хун, начальник лагеря для политзаключенных в провинции Хамгён Ким Ир Нам, замдиректора отдела агитации и пропаганды Трудовой партии Кореи и младшая сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Чен Ё, еще один замдиректора этого отдела Чхве Хви, замдиректора организационно-методического отдела ЦК ТПК Джо Ен Вон, ответственный за "политические проверки и чистки" работник этого отдела Мин Бьонг Чхоль и директор Главного политического управления министерства народной безопасности Кан Пиль Хун.

Минфин заявляет, что меры приняты "в ответ на продолжающиеся серьезные злоупотребления режима в области прав человека и действия цензуры".

На КНДР наложены санкции со стороны ряда стран, а также ООН. В частности, они связаны с нарушением запрета проводить ядерные испытания.

URL: http://www.vb.kg/353494
Теги:
Северная Корея, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  