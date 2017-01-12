США ввели новые санкции против КНДР

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Северной Кореи, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт американского Минфина.

В перечень лиц, на которые наложены ограничения, включены министерство труда и Государственный плановый комитет.

Также в списке - семь должностных лиц. Это министр госбезопасности Ким Вон Хун, начальник лагеря для политзаключенных в провинции Хамгён Ким Ир Нам, замдиректора отдела агитации и пропаганды Трудовой партии Кореи и младшая сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Чен Ё, еще один замдиректора этого отдела Чхве Хви, замдиректора организационно-методического отдела ЦК ТПК Джо Ен Вон, ответственный за "политические проверки и чистки" работник этого отдела Мин Бьонг Чхоль и директор Главного политического управления министерства народной безопасности Кан Пиль Хун.

Минфин заявляет, что меры приняты "в ответ на продолжающиеся серьезные злоупотребления режима в области прав человека и действия цензуры".

На КНДР наложены санкции со стороны ряда стран, а также ООН. В частности, они связаны с нарушением запрета проводить ядерные испытания.