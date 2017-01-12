Цена на уголь в 3 раза выше себестоимости. Депутаты разбираются и негодуют

Депутаты возмущены, почему уголь продают по 4 тысячи сомов, когда его себестоимость составляет 1200 сомов. Свое возмущение народные избранники выразили на заседании парламента сегодня, 12 января.

В частности, по словам депутата Мирлана Жээнчороева, в прошлом году уголь из Нарына в Бишкек доставляли по 2700 сомов за тонну. Хотя Министерство экономики пишет, что в этом году он подорожал на 2,5%, его стоимость составляет 4 тысячи за тонну. То есть стоимость выросла на 1 500 сомов.

Он добавил, что Госантимонополия должна была следить, почему себестоимость твердого топлива в Нарынской области составляет 1200 сомов, но при доставке цена вырастает на 100-200%.

"Нужно расследование, есть ли картельный сговор? И надо принять меры в этом отношении", - сказал он.

Депутат Тынчтыкбек Шайназаров поинтересовался, какую работу провела Госантимонополия по урегулировании цен, а затем предложил отправить его в отставку.

По словам главы Нарынской области Аманбая Кайыпова, средняя заработная плата в регионе составляет 6-7 тысяч сомов, а тонна угля стоит 35 тысяч. Это возмутило депутата Наталью Никитенко, которая не понимает, как местные жители должны жить на оставшуюся сумму.

Она добавила, что в школы и детсады поставляют некачественный уголь, который плохо горит. А соцобъекты еще и не полностью обеспечены топливом.

На что Кайыпов заверил, что информация не соответствует действительности и акимы работают на местах с жителями. Он добавил, что из-за сильных холодов у населения возникла дополнительная потребность в угле.

"Вот вы говорите совсем другое, а жители говорят другое", - добавила депутат.

Также на вопросы парламентариев попытался ответить и.о. генерального директора ГП "Кыргызкомур" Мырза Джаманбаев. Он отметил, что из-за снижения импорта из Казахстана этой осенью уголь сильно подорожал. А само предприятие "Кыргызкомур" не продает уголь, оно его добывает и отпускает по цене 1200 сомов. "В этом году от правительства мы получим 100 млн сомов на открытие топливных баз и закупку техники, после чего мы сами будет готовы поставлять уголь", - сказал он.

В 2016 году "Кыргызкомур" добыл около 700 тонн угля. Депутат Акылбек Жапаров предложил хотя бы 5% бесплатно предоставлять жителям области. Это составило бы около 3,5 тысячи тонн.

Аналогичное мнение высказал и Шайназаров. Он призвал отобрать лицензии у неработающих угледобывающих компаний. Что касается рабочих, то предложил обязать их предоставлять населению определенное количество угля, так как эти компании пользуются богатствами Кыргызстана.

Напомним, сегодня, 12 января парламент заслушал информацию Аманбая Кайыпова о ситуации с обеспечением населения Нарынской области углем.