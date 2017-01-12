Сегодня: партия мелких пакостников, шантаж по делу Аскарова, угольная афера

"Онугуу-Прогресс" не признает результатов выборов мэра Бишкека. С таким политическим заявлением сегодня выступил лидер партии Бакыт Торобаев. Досадно, конечно, что так вышло. Но фальсифицировать итоги голосования, в котором участвовали всего 45 человек, при том что выборы проходили у всех на виду в одном помещении, даже при большом желании невозможно.

Митинг в поддержку Албека Ибраимова, на который вышли студенты и пенсионеры, оппозиция расценивает как факт давления на депутатов горкенеша. Тогда тем более непонятно, кого испугались те депутаты, на голоса которых так рассчитывали в "Онугуу". Стариков и вчерашних подростков бояться не нужно, к их мнению нужно просто прислушиваться.

Кыргызстан опять шантажируют делом Аскарова. Представители международного Комитета защиты журналистов попросили миссию Всемирного банка заступиться за правозащитника, обвиняемого в жестоком убийстве милиционера во время Ошских событий 2010 года. Посыл более чем откровенный: если Азимжана Аскарова не освободят, как того требует Комитет ООН, то не выдавать Кыргызстану кредиты по линии финансовой организации.

17 января коллегия Чуйского областного суда должна огласить приговор. Прокуратура настаивает на том, чтобы оставить в силе приговор, который ранее уже выносился Аскарову – пожизненное заключение. Напомним, пересмотр дела правозащитника был начат по требованию Комитета ООН по правам человека.

Женщины Кыргызстана назвали Путина человеком года. Это звание президенту России присуждено решением общественно-экологического движения "Женщины Ала-Тоо". На пресс-конференции в Бишкеке представительницы организации заявили, что Путин для них как сын.

"Его порядочность и стойкость в разглаживании политических интриг международного уровня вселяют надежду и уверенность в завтрашнем дне у всей здоровой части населения планеты Земля", - заявила председатель движения Жыпаргуль Байгибаева.

Уголь для населения продают в три раза дороже себестоимости. Парламентарии недоумевают, почему госантимонополия не принимает мер и никак не реагирует на очевидные спекуляции. Депутаты подозревают поставщиков твердого топлива в картельном сговоре и требуют от правительства незамедлительного принятия мер.

По сведениям народных избранников, цена тонны угля на месторождениях в Нарынской области составляет 1 200 сомов. В Бишкеке топливо продается уже по 4 тысячи, в регионах спекулянты накручивают еще больше, там тонна может стоить 10 тыс. и выше. При этом вокруг угля и его поставок создается искусственный ажиотаж.

Депутат назвал главу ЦИК "Карманбековна". Исхак Масалиев не перепутал отчество, в такой оригинальной форме он предостерег председателя Центризбиркома от чрезмерно радужных оценок по поводу прошедших выборов в местные кенеши. Депутат считает, что комиссия не проявила должную принципиальность при изучении неких фактов подкупа избирателей.

Выслушав доводы и объяснения председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, парламентарий остался чем-то неудовлетворен и просто оскорбил женщину. "Будьте осторожны, Нуржан Карманбековна", - заявил Исхак Масалиев, депутат от "Онугуу-Прогресса".

Немного прижмут морозы. Гидрометцентр распространил прогноз поды на три дня. Сегодня и завтра в Бишкеке возможен слабый снег, при этом снизится температура воздуха. До 14 января даже в дневные часы столбики термометров будут оставаться на отметке ниже нуля, до -5 градусов. По ночам ожидаются заморозки около -10. Лишь к воскресенью в столице может немного потеплеть.

На большей части территории Кыргызстана 13 января ожидается снег. Фронт, который принесет осадки, надолго не задержится и уже к субботе небо будет ясным. Ночью во всех регионах немного заморозки: до -10 градусов, днем температура воздуха будет подниматься до ноля. Лишь в Нарынской области стоят лютые морозы, ночью до -33, а днем около -20 градусов.