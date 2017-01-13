ООН продолжит переговоры по объединению Кипра

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Переговоры об объединении Кипра в Женеве завершились без достижения определенного согласия, но с соглашением продолжить конференцию после заседания рабочей группы на уровне заместителей 18 января.

Как передает Росбалт со ссылкой на Reuters, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был уверен, что участники переговоров намерены сделать "последнюю попытку", чтобы найти решение. Однако было принято соглашение о том, что греческий, турецкий и британский главы министерств иностранных дел вновь встретятся, после того, как стороны обозначили свои позиции.

"В ходе обсуждения сегодня подчеркнули намерение участников найти взаимоприемлемые решения по вопросам безопасности и гарантий, которые призваны решить проблемы обеих сторон", - также заявил Гутерриш.

По его словам, участники переговоров "признали, что безопасность одного сообщества не может быть достигнута за счет безопасности другого".

"Наша позиция, а также позиция кипрско-турецкой стороны по этому вопросу является одинаковой", - отметил, в свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, добавив, что Турция гарантирует, "присутствие турецких солдат на острове будет продолжаться".

Основная фаза многосторонних переговоров по объединению Кипра в Женеве началась 12 декабря. По замыслу организаторов, конференция должна стать завершающим шагом по объединению греческой и турецкой частей острова.

URL: http://www.vb.kg/353548
Теги:
Греция, Турция, ООН
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