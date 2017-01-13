За 11 месяцев объем торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС сократился на 16%

Объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС в 2016 году снизился. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете по итогам социально-экономического развития республики в 2016 году.

По данным комитета, объем взаимной торговли в январе-ноябре прошлого года составил $1,7 млрд и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,7 процента.

При этом экспорт снизился на 8,1%, импорт - на 18,5%. Наибольшая доля торговли пришлась на Россию (около 55%) и Казахстан (около 43%).

Увеличился экспорт в Россию сушеных фруктов, фасоли, трикотажной одежды.

В импорте увеличилась доля мороженых кур на 1,8%, хвойных лесоматериалов - на 22%, безалкогольных напитков - 24%. В то же время в 3 раза уменьшился ввоз семян, кондитерских изделий в 2,3 раза и резиновых шин - на 14%.

В Казахстан кыргызстанские предприниматели вывезли в 3 раза больше фасоли, в 2,3 раза - минеральной воды, в 1,5 раза - трикотажной одежды и молочной продукции на 11%.

Но вместе с этим вырос и импорт растительного масла в 4 раза, молочных продуктов - на 45,5%. Снизился ввоз детского питания на 20%, напитков - в 2 раза.