Bloomberg назвало худшую валюту начала 2017 года

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Турецкая лира в первые 10 дней нового года продемонстрировала худшие результаты среди всех мировых валют, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

С начала года лира опустилась к доллару на 8,6 процента, что добавилось к падению ее курса на 17 процентов по итогам прошлого года. При этом в течение шести торговых сессий турецкая валюта устанавливала антирекорды.

Частично это было вызвано опасениями рынка насчет того, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган будет требовать от ЦБ Турции мер по поддержке экономического роста, и это приведет к дальнейшему ослаблению лиры. Необходимость таких мер вызвана первым за семь лет падением ВВП Турции.

Кроме того, в стране ускоряется инфляция, достигнувшая в декабре 8,53 процента в годовом исчислении. Целевой показатель ЦБ составляет при этом 3,5 процента.

Наконец, как поясняет агентство, Турция по-прежнему имеет дефицит платежного баланса, который по итогам года может составить около пяти процентов ВВП.

В декабре Эрдоган объяснил ослабление лиры тем, что враги Турции пытаются использовать экономические рычаги давления на Анкару, манипулируя курсом валют. Чтобы преодолеть эти злонамеренные действия, граждане должны, по его мнению, обменивать доллары на турецкие лиры и золото.

URL: http://www.vb.kg/353579
Теги:
Турция
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