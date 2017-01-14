Разыскиваемый в Минске 78-летний пенсионер не является гражданином КР

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Мужчина, разыскиваемый по подозрению в убийстве в Минске, не является гражданином Кыргызстана. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел.

После серии публикаций о том, что разыскиваемый мужчина является кыргызстанцем ведомство связалось со следственными органами Минска.

"Посольство Кыргызстана в Беларуси связалось с руководством уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, где подтвердили, что разыскиваемый не является гражданином Кыргызской Республики", - сообщили в МИДе.

Напомним, ранее в зарубежных и местных СМИ была информация о том, что в одной из квартир Заводского района Минска был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. В совершении убийства подозревался 78-летний Евгений Колесников и по предварительным данным следственных органов, он мог быть уроженцем или гражданином Кыргызстана. Также сообщалось, что мужчина страдает психическими заболеваниями и склонен к агрессии, а с собой у него могут находиться острые предметы.

URL: http://www.vb.kg/353606
Теги:
Беларусь, соотечественники, МИД
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