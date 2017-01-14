В "Звездных войнах" может появиться цифровой образ принцессы Леи

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Создатели киносаги "Звездные войны" могут добавить в новые картины цифровую версию принцессы Леи, сообщает Росбалт. Актриса Кэрри Фишер, которая играла эту роль, скончалась в конце 2016 года.

Компания Disney ведет переговоры с представителями актрисы о получении прав на использование ее образа в очередных частях франшизы.

Опыт использования образа умершего актера у создателей "Звездных войн" уже имеется. Так, одного из героев киносаги - Уилхаффа Таркина – сыграл британский актер Питер Кушинг, и он умер в 1994 году. Тем не менее представитель галактической Империи из фильма 1977 года "Эпизод IV. Новая надежда" в образе Кушинга, созданном при помощи компьютерной графики, стал одним из героев спин-оффа "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы. Съемки очередного эпизода киносаги завершились в июле 2016 года. Актриса умерла в больнице в конце декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Премьера картины с ее участием намечена на декабрь 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/353615
Теги:
кино
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Комментарии
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14.01.2017, 17:11

Walt Disney Company официально опровергла слухи о приобретении прав на использование внешности Кэрри Фишер для воссоздания её цифрового образа.

"Обычно мы не реагируем на домыслы фанатов и прессы, но появились слухи, о которых мы хотели бы высказаться. Хотим заверить наших фанатов, что в планы Lucasfilm не входит цифровое воссоздание образа Кэрри Фишер в роли принцессы или генерала Леи.

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