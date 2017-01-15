Власти немецкого города призвали не считать Гитлера почетным гражданином

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Городской совет коммуны Марктшоргаст в Баварии единогласно утвердил текст заявления, в котором говорится, что Адольф Гитлер более не имеет отношения к городу. При этом формально лишить его звания почётного гражданина не смогли. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на портал BR24.

Столь необычная формулировка заявления связана с тем, что по местным законам лишить звания почётного гражданина можно только живого человека, если носитель подвергнется уголовному преследованию.

Немецкие СМИ сообщали, что ранее в Марктшоргасте была проведена ревизия списков почётных горожан, в ходе которой обнаружилось, что Гитлер и Гинденбург всё ещё числятся в числе обладателей почётного звания. В связи с этим городской совет назначил заседание, на котором постарался максимально дистанцироваться от бывшего нацистского лидера.

"Это знаковое, символичное решение. В то время, как вся Европа сдвигается вправо, действующие власти таким образом хотят выразить, что теперь признание [Гитлера почётным гражданином] больше не было бы возможно", - заявил бургомистр Марктшоргаста.

Около четырёх тысяч городов в 30-40-е года XX века присуждали почётное гражданство Гитлеру и многим другим фашистским лидерам. После окончания Второй мировой войны местные власти стали в массовом порядке избавляться от почётных граждан эпохи национал-социализма, причём звания были автоматически отобраны у всех, кто был осуждён за военные преступления.

URL: http://www.vb.kg/353631
Теги:
Германия
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