Пристрастие к перцу чили связали с долгожительством

Американские ученые показали, что потребление в пищу красного перца связано со снижением риска общей смертности. Результаты работы опубликованы в журнале PLoS ONE, коротко о них рассказывает Naked Science.

О целебных свойствах специй известно со времен Гиппократа и Галена. Так, врачи древности считали, что пряности могут восстанавливать нормальный гуморальный баланс, избавляя от болезней. Исследования новейшей истории также показали, что острые приправы, например перец чили, могут стимулировать липидный обмен в разных органах и тканях, снижая риск гипертонии и сахарного диабета 2 типа. Однако связь красного перца с общей смертностью не изучалась.

Чтобы восполнить пробел, ученые из Вермонтского университета провели метаанализ результатов национального опроса NHANES за 1984–1994 годы. В ходе работы они сопоставили ответы о частоте употребления перца с данными о смертности по 2011 год. Причины смерти были разделены на метакатегории, в том числе любые сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи и заболевания почек. Всего исследователи изучили случаи 16 179 американцев.

Среднестатистическим любителем красного перца оказался молодой никотинзависимый латиноамериканец, состоящий в браке, потребляющий алкоголь, красное мясо и овощи. По сравнению с остальными, такие респонденты имели более низкий доход, уровень образования, но также - уровень "хорошего холестерина". При этом любители перца чили имели сниженный риск смертности от любых причин в течение 18,9 года: 21,6 процента против 33,6 процента.

По мнению авторов, хотя механизм такого влияния ясен не полностью, речь может идти о действующем веществе перца чили - капсаицине. Предположительно, этот алкалоид играет роль в клеточных и молекулярных механизмах, препятствующих ожирению. Кроме того, капсаицин стимулирует коронарное кровообращение и обладает антимикробными свойствами. Статистические данные о пользе пряности ученые надеются проверить в ходе клинических исследований.