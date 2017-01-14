Пристрастие к перцу чили связали с долгожительством

163  0
www

Американские ученые показали, что потребление в пищу красного перца связано со снижением риска общей смертности. Результаты работы опубликованы в журнале PLoS ONE, коротко о них рассказывает Naked Science.

О целебных свойствах специй известно со времен Гиппократа и Галена. Так, врачи древности считали, что пряности могут восстанавливать нормальный гуморальный баланс, избавляя от болезней. Исследования новейшей истории также показали, что острые приправы, например перец чили, могут стимулировать липидный обмен в разных органах и тканях, снижая риск гипертонии и сахарного диабета 2 типа. Однако связь красного перца с общей смертностью не изучалась.

Чтобы восполнить пробел, ученые из Вермонтского университета провели метаанализ результатов национального опроса NHANES за 1984–1994 годы. В ходе работы они сопоставили ответы о частоте употребления перца с данными о смертности по 2011 год. Причины смерти были разделены на метакатегории, в том числе любые сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи и заболевания почек. Всего исследователи изучили случаи 16 179 американцев.

Среднестатистическим любителем красного перца оказался молодой никотинзависимый латиноамериканец, состоящий в браке, потребляющий алкоголь, красное мясо и овощи. По сравнению с остальными, такие респонденты имели более низкий доход, уровень образования, но также - уровень "хорошего холестерина". При этом любители перца чили имели сниженный риск смертности от любых причин в течение 18,9 года: 21,6 процента против 33,6 процента.

По мнению авторов, хотя механизм такого влияния ясен не полностью, речь может идти о действующем веществе перца чили - капсаицине. Предположительно, этот алкалоид играет роль в клеточных и молекулярных механизмах, препятствующих ожирению. Кроме того, капсаицин стимулирует коронарное кровообращение и обладает антимикробными свойствами. Статистические данные о пользе пряности ученые надеются проверить в ходе клинических исследований.

URL: http://www.vb.kg/353632
Теги:
наука
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  