Стали известны данные погибших в ДТП в Саратове кыргызстанцев

Посольство Кыргызстана в России уточнило данные кыргызстанцев, погибших в результате ДТП в Саратовской области.
По данным посольства, в ДТП погибли шесть пассажиров и водитель Toyota. Двое из них являются гражданами Узбекистана и один - гражданином Таджикистана и четверо - граждане Кыргызстана:
На место ДТП выехали представители Государственной службы миграции КР в РФ и представители кыргызской диаспоры.
Тела погибших находятся в морге Петровской районной больницы.
Напомним, ДТП произошло сегодня, 15 января, примерно в 04:30 утра на автотрассе Нижний Новгород-Саратов ФАД 1Р158н. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.