Стали известны данные погибших в ДТП в Саратове кыргызстанцев

Посольство Кыргызстана в России уточнило данные кыргызстанцев, погибших в результате ДТП в Саратовской области.

По данным посольства, в ДТП погибли шесть пассажиров и водитель Toyota. Двое из них являются гражданами Узбекистана и один - гражданином Таджикистана и четверо - граждане Кыргызстана:

Алмазбек Анашев (01.10.1974) - житель села Красный Маяк Узгенского района Ошской области; Долатбек Боронов (15.11.1985) - житель села Комсомол Сузакского района Джалал-Абадской области; Жазгул Касымова (28.12.1983) - место жительства в Кыргызстане неизвестно, в Москве проживает по адресу: ул. 2-ая Рощинская, 4; Айдарбек Молдошев (30.04.1970) - водитель Toyota, житель села Жаны-Акман Базар -Коргонского района Джалал-Абадской области.

На место ДТП выехали представители Государственной службы миграции КР в РФ и представители кыргызской диаспоры.

Тела погибших находятся в морге Петровской районной больницы.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 15 января, примерно в 04:30 утра на автотрассе Нижний Новгород-Саратов ФАД 1Р158н. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.