Атамбаев распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавшим

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта "Манас" и распорядился оказать им материальную помощь.

Глава государства распорядился также оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавшим в результате авиакатастрофы.

Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.31. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.

URL: http://www.vb.kg/353685
Теги:
авиакатастрофа, президент, Алмазбек Атамбаев
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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