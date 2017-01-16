В связи с авиакатастрофой создана служба оперативного реагирования "112"

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ВБ

Для получения оперативной информации создана служба оперативного реагирования "112" по авиационной катастрофе, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области.

Напомним, грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района в 07.18. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.

URL: http://www.vb.kg/353693
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек, МЧС
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