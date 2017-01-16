Зилалиев: Работа над месторождением Джеруй идет без отклонений от графика

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Айдана Абдуваитова

Разработчики месторождения Джеруй планомерно выполняют свои обязательства и вся работа ведется без отклонения от графика. Об этом сегодня, 16 января, на пресс-конференции заявил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, сейчас разработчики согласуют свои документы с кыргызской стороной.

"Появилась информация, что там что-то затягивается. Это не так. По закону и лицензионному соглашению у них стадия проектирования. Они семь проектов сдали, на часть получили положительное заключение, часть заканчивают. В марте-апреле после согласования с госорганами и начнется стадия строительства", - сказал Зилалиев.

Он добавил, что ранее разработчики уже перечислили средства по социальным обязательствам.

"Они полностью выполняют свои социальные обязательства. В прошлом году перечислили 100 миллионов сомов. До этого перечислили 174 миллиона сомов. Через фонды развития районов и областей выдаются кредиты, и около 500 человек получили займы. Кроме того, ими создан фонд и через него распространяются все средства на проекты. Там все идет в рамках законодательства и отклонений нет", - добавил он.

Напомним, 4 мая 2015 года ОАО "Восток-геолдобыча" выиграло конкурс на право пользования недрами Джеруя. Согласно условиям конкурса, ОАО оплатило полную стоимость права на разработку месторождения в размере $100 млн и зарегистрировало свою дочернюю компанию в Кыргызстане - ОсОО "Альянс Алтын".

Компания, согласно условиям соглашения, создала Фонд благосостояния "Бакубат Талас", куда первые три года "Альянс Алтын" будет направлять не менее 150 млн сомов в год, а в последующем не менее 100 млн сомов в год. Из них 30% - на социально-экономические программы, 70% - на создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, открытие новых предприятий.

URL: http://www.vb.kg/353697
Теги:
Джеруй
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