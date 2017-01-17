МЧС: Организована работа по доставке тел погибших на малые родины

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ВБ

Организована работа по доставке тел погибших на малые родины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Для этого ведомство выделило спецтехнику по доставке тел погибших.

В Республиканском центре судебно-медицинских экспертиз находятся начальник Оперативного управления МЧС Урматбек Шамырканов, замначальника ОУ МЧС Данияр Полотов, начальник управления МЧС по г. Бишкек Болот Аманбаев.

Родственникам погибших организовано горячее питание, временное проживание в гостинице "Семетей", расположенное в г. Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/353762
Теги:
авиакатастрофа, погибшие, экспертиза, МЧС
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