Сегодня: сплотила катастрофа, суд Аскарова перенесен, опять ошиблись СМИ

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Эркин Суротчуев

Количество жертв авиакатастрофы Боинга 747 возросло до 38 человек. Все погибшие опознаны. Сегодня из-под обломков было извлечено тело 4-го члена экипажа разбившегося лайнера. Кыргызстанцы собирают помощь пострадавшим – теплые вещи, продукты и деньги. Горожане объединились, чтобы поддержать тех, кто потерял родных и лишился жилья. Волонтеры доставляют в поселок Дачи-СУ горячие обеды и грузы с точек сбора помощи. Сегодня в Кыргызстане день общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе Боинга 747.

Международный авиационный комитет приступил к расследованию причин крушения. В ближайшее время начнется расшифровка найденного бортового самописца. Черные ящики разбившегося Боинга должны пролить свет на причины трагедии. Никто не знает точно, при каких обстоятельствах и почему самолет не сел на взлетно-посадочную полосу, а упал в полутора километрах за ней. Как утверждают эксперты, погодные условия не были критичными, позволяли приземлить такой современный самолет.

Оглашение приговора по делу Аскарова перенесено. Суд планировал вынести вердикт сегодня, однако из-за объявленного в стране траура процесс отложили на 24 января. Сегодня решили никому не давать повода для очередных политических спекуляций, тем более что в последнее время их хватает.

Недавно международный Комитет по защите журналистов предпринял попытку шантажа властей Кыргызстана. Организация обратилась к Всемирному банку с предложением не предоставлять республике кредиты, если правозащитник не будет оправдан судом и отпущен на свободу, как того требует Комитет по правам человека ООН.

Напомним, Азимжан Аскаров ранее был приговорен к высшей мере наказания по обвинению в жестоком убийстве милиционера во время Ошских событий в 2010 году. Решение о пересмотре дела было принято под давлением иностранных организаций и прозападных НПО.

Пойман стамбульский стрелок. Задержан тот самый террорист, который в новогоднюю ночь расстрелял посетителей клуба "Рейна". Более чем две недели выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов укрывался в одном из стамбульских кварталов Эсенюрт. Боевик скрывался в элитной квартире у своего друга, уроженца Кыргызстана, сообщили турецкие СМИ.

Однако практически сразу эти сведения опроверг губернатор Стамбула. "Вместе с Абдулгадиром Машариповым были задержаны граждане Сенегала, Сомали, Египта, а также один гражданин Ирака, подозреваемый в укрывательстве А.Машарипова. Граждане Кыргызской Республики среди задержанных не значатся", - заявил турецкий чиновник.

Напомним, сначала в совершении теракта, в результате которого было убито 39 и ранено 69 человек, подозревали гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова. Обстановка немного разрядилась, когда стало понятно, что обвинения беспочвенны и спецслужбы назвали имя настоящего убийцы. Тогда недоразумение тоже произошло из-за ошибки турецких СМИ.

Задержан подозреваемый в смертельном наезде. ДТП произошло вечером 14 января на трассе Бишкек - Чалдовар. Оказавшийся под колесами автомобиля пешеход погиб, водитель скрылся. На месте происшествия были обнаружены обломки бампера и фрагменты деталей предположительно от автомобиля "Мазда".

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульной милиции обнаружили во дворе частного дома в селе Садовом машину "Мазда 626" с характерными повреждениями. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Московского района.

"Подрывника" нашли быстро. Телефонным террористом, который накануне оставил ложное сообщение о заложенной бомбе в здании Октябрьского суда, оказался 15-летний подросток. Милиция задержала паренька уже через несколько часов, он во всем раскаялся и рассказал, что совершил звонок из хулиганских побуждений.

За чудачества сына придется отвечать родителям. Им как минимум грозит штраф. Была сорвана работа суда, откуда пришлось эвакуировать персонал и участников процессов. На место выезжали сотрудники МВД, саперы ГКНБ и кинолог с собакой. В данное время с шутником проводятся необходимые следственные действия.

Аварийная ситуация. Сбой в работе электрических сетей в восточной части Бишкека произошел из-за технических неполадок на подстанции "Восточная". Свет в городских кварталах тух дважды. Первое отключение произошло ближе к обеду и повторилось через час.

Как сообщили в компании "Национальные электрические сети Кыргызстана", возникшие на энергетическом объекте неполадки решаются. Работа сетей скорректирована, часть районов временно запитана от других источников, перебоев с подачей света в жилые кварталы больше быть не должно. Устранение причин аварийных отключений должно быть завершено в ближайшее время.

URL: http://www.vb.kg/353825
Теги:
авиакатастрофа, отключение электроэнергии, приговор, суд, телефонный террорист, терроризм, Азимжан Аскаров, Манас
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