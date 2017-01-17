Торобаев нашел время для политических заявлений

Пока страна скорбит по погибшим, отдельные политические деятели решили себя попиарить. Если бы речь шла только об их помощи пострадавшим, за это их никто не вправе упрекать. Но сейчас явно не самый подходящий момент для политических разборок и интриг.

Сегодня лидер партии "Онугуу-Прогресс" решил не терять времени даром и распространил громкое заявление. Со своими измышлизмами он решил вклиниться в ленты новостей, видимо, чтобы прочесть свою фамилию, между сообщениями с места катастрофы Боинга. Политический деятель Бакыт Торобаев заявил, что СДПК парализовала работу горкенеша и мэрии Джалал-Абада.

Если вкратце, то ситуация там заключается в следующем. Социал-демократы и депутаты фракции Кыргызстан на самом деле отказываются принимать участие в сессиях горкенеша, которые, по их мнению, проходят с нарушением регламента и законов. По этому поводу значительная часть народных избранников обратилась в суд, представив свои доводы и аргументы. Фемида вынесла решение до завершения всех судебных разбирательств приостановить проведение заседаний городского парламента Джалал-Абада. Но Торобаев не унимается, ему некогда ждать пока завершатся процессы, "Онугуу - Прогресс" хочет власти здесь и сейчас.

"Судья Мажитов необоснованно приостановил деятельность горкенеша, а городская прокуратура сделала предупреждение.

"Я могу заявить, что это незаконно, прокуратура превысила полномочия, вмешиваясь в деятельность местных органов власти. Я официально обратился к генеральному прокурору с требованием дать юридическую оценку действиям прокурора Джалал-Абада и привлечь его к ответственности", - заявляет Бакыт Торобаев.

По неофициальным данным в Джалал-Абаде была кулуарная попытка создать коалицию большинства. Но в ее состав должны были войти "Онугуу - Прогресс", "Республика - Ата Журт" и "Ата-Журт". Против этого выступили депутаты СДПК и "Кыргызстана" и их отсутствие на сессии не позволило обеспечить кворум для свершения небольшого сепаратного проекта.

Раз нет кворума, значит нет и легитимных решений. Дело рассматривает суд, и в принципе даже не важно, какое он вынесет решение. У тех, кто собирается объявить свою власть в Джалал-Абаде, нет двух третей голосов для проведения сессий. Может сложиться и патовая ситуация, тогда дело дойдет до самороспуска. Не заставлять же депутатов идти на заседание под дулами автоматов?