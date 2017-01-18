При -15 градусах в Таласе отключили электричество в четырех школах

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Гулиза Авазова

В четырех айыл окмоту Таласской области отключили электричество в четырех школах. Об этом сообщил сегодня депутат Кенжебек Бокоев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, при температуре -15 градусов отключили электроэнергию, а в Конституции написано, что образование находится в ответственности государства. "Они в темноте в холодных классах сидят вот уже третий день", - сказал он.

Также он добавил, что местные власти не оплатили долг за электричество. "Вот вы подняли тариф на электроэнергию, бюджетные организации не могут оплатить. Давайте переведем финансирования школ в республиканский бюджет", - предложил он.

URL: http://www.vb.kg/353873
Теги:
Талас, школа
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