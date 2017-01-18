ГРС: тарифная сетка оценки авто осталась на уровне 2016 года

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ВБ

В соответствии с Законом КР "О Дорожном фонде" при первичной регистрации транспортного средства, а также при его перерегистрации, независимо от вида сделки, взимается сбор.

За последние два года количество прибывших автомашин с дальнего зарубежья уменьшилось на 75%, вследствие чего стоимость автомототранспортных средств (АМТС) по тарифной сетке за последние два года остаются примерно на одном уровне и нет тенденции к увеличению суммы сборов. В связи с чем новая тарифная сетка оценки авто на 2017 год не изменилась и размер сборов при первичной регистрации и перерегистрации остается на том же ценовом уровне, как и в прошлом году - 5% и 1% соответственно.

Необходимо отметить, что в соответствии с таможенными соглашениями ЕАЭС увеличивается не стоимость оценки АМТС согласно тарифной сетке, а таможенные пошлины на транспортные средства, прибывающие из дальнего зарубежья согласно таблице роста таможенного оформления.

URL: http://www.vb.kg/353884
Теги:
ГРС, регистрация, таможенные пошлины, транспорт
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