20 сотрудников ОВД заступились за коллегу коррупционера. Некоторых уволили

Инцидент произошел в Алайском районе Ошской области страны. От 15 до 20 правоохранителей местного ОВД не давали сотрудникам собственной службы безопасности МВД задержать своего коллегу, получившего взятку.

Как отмечается в сообщении МВД, заступники вели себя крайне невоспитанно и препятствовали правосудию.

"По оперативной информации был задержан следователь Алайского ОВД, у него были изъяты денежные средства. Когда его задерживали сотрудники ССБ МВД по южному региону, вышли коллеги задержанного следователя и стали заступаться за него. Затем всё переместилось в прокуратуру, там сторонники задержанного также устроили скандал, вели себя некорректно. И как результат - много людей получили дисциплинарные взыскания и некоторых уволили", - сообщила пресс-секретарь МВД Анна Жукова.

Так, приказом МВД за взятки уволен из ОВД Ошской области следователь М.М. Двум оперативникам и двум инспекторам ОВД Алайского района предъявили обвинения по статьям 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, нарушение дисциплины освобождены от должности с понижением начальник ИВС ОВД Алайского района Тагайбек уулу Д., начальник СО ОВД Алайского района Ибраимов С., начальник ОВД Алайского района Азизов Ш. и его заместитель. По сообщению пресс-службы МВД, на юге прошла чистка кадров с последствиями.