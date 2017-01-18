20 сотрудников ОВД заступились за коллегу коррупционера. Некоторых уволили

706  3
Родион Решетов

Инцидент произошел в Алайском районе Ошской области страны. От 15 до 20 правоохранителей местного ОВД не давали сотрудникам собственной службы безопасности МВД задержать своего коллегу, получившего взятку.

Как отмечается в сообщении МВД, заступники вели себя крайне невоспитанно и препятствовали правосудию.

"По оперативной информации был задержан следователь Алайского ОВД, у него были изъяты денежные средства. Когда его задерживали сотрудники ССБ МВД по южному региону, вышли коллеги задержанного следователя и стали заступаться за него. Затем всё переместилось в прокуратуру, там сторонники задержанного также устроили скандал, вели себя некорректно. И как результат - много людей получили дисциплинарные взыскания и некоторых уволили", - сообщила пресс-секретарь МВД Анна Жукова.

Так, приказом МВД за взятки уволен из ОВД Ошской области следователь М.М. Двум оперативникам и двум инспекторам ОВД Алайского района предъявили обвинения по статьям 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, нарушение дисциплины освобождены от должности с понижением начальник ИВС ОВД Алайского района Тагайбек уулу Д., начальник СО ОВД Алайского района Ибраимов С., начальник ОВД Алайского района Азизов Ш. и его заместитель. По сообщению пресс-службы МВД, на юге прошла чистка кадров с последствиями.

URL: http://www.vb.kg/353890
Теги:
коррупция, Ошская область, взятка, МВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
123
18.01.2017, 16:24

А почему не всех уволили? Всех надо? Это что за ужас? Что хотят то и вертят

0
Цитировать
Жалоба модератору
неюрист
18.01.2017, 17:37

раз заступаются за взяточника значит это норма там и они сами также работают ..сколько бы не повышали зарплату если есть привычка брать взятку то это навсегда..а на местах где проверок мало то это и вошло в норму..все решается там по-родственному..кыргызча..не завидую руководителям которые борются с таким проявлением..это как горох об стену..((

0
Цитировать
Жалоба модератору
Фрунзе
18.01.2017, 17:43

Расформировать!!!

Весь отдел. Причём, без каких-то там выплат и возможности выхода на пенсию и льгот!!!

Набрать новых сотрудников из числа проверенных и незапятнавших честь мундира!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  