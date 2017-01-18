Раскрыто убийство ветерана ВОВ 22-летней давности

В декабре 2016 года сотрудники ГУБОП задержали гражданина У. Х. 1975 г.р., который признался в убийстве двадцатидвухлетней давности.

1 сентября 1994 года на обочине объездной трассы Бишкек - Торугарт вблизи села Чым-Коргон Кеминского района был обнаружен полуобгоревший труп мужчины с признаками насильственной смерти. Личность мужчины вскоре была установлена, им оказался гражданин Дементьев Иван, 1921 года рождения, житель г. Чолпон-Аты Иссык-Кульской области. По данным ГУБОП, погибший Дементьев является участником Великой Отечественной войны, занимался частным извозом на своей автомашине марки "ВАЗ". Преступление оставалось нераскрытым на протяжении нескольких лет.

В настоящий момент, в ходе допроса гражданин У.Х. признался, что в 1994 году в составе группы (всего их, по предварительным данным, было четверо) совершил убийство с целью завладения вышеуказанной автомашиной. Тело водителя сожгли на объездной автодороге, впоследствии машина была продана другим лицам, деньги разделили между собой.

По предварительным данным, указанные лица отдыхали на озере Иссык-Куль, после того как кончились деньги, решили любым путем раздобыть наличные.

Задержанный мужчина передан в следственный отдел ОВД Кеминского района. Следствие возобновлено. Принимаются меры по установлению соучастников преступления.