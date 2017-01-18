Минкультуры планирует построить турпункты с туалетами вокруг Иссык-Куля

Министерство культуры Кыргызстана планирует построить туристические пункты вокруг Иссык-Куля. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Туголбай Казаков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, министерство провело переговоры со Всемирным банком, по итогам которых решили построить туристические пункты вокруг озера. "Туризм начинается с уборных, а в туристический пунктах будут не только уборные, но и места для отдыха", - сказал он.

Также Казаков добавил, что разработаны туристические маршруты для туристов, которые приезжают через пропускные пункты Иркештам или Торугарт.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше рассмотрели проект закона в внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона "Об основах административной деятельности и административных процедурах", в частности "О культуре", "О библиотечном деле", "Об охране и использовании историко-культурного наследия", "О гарантиях и свободе доступа к информации", "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР".