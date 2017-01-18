Минкультуры планирует построить турпункты с туалетами вокруг Иссык-Куля

278  0
Гулиза Авазова

Министерство культуры Кыргызстана планирует построить туристические пункты вокруг Иссык-Куля. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Туголбай Казаков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, министерство провело переговоры со Всемирным банком, по итогам которых решили построить туристические пункты вокруг озера. "Туризм начинается с уборных, а в туристический пунктах будут не только уборные, но и места для отдыха", - сказал он.

Также Казаков добавил, что разработаны туристические маршруты для туристов, которые приезжают через пропускные пункты Иркештам или Торугарт.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше рассмотрели проект закона в внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона "Об основах административной деятельности и административных процедурах", в частности "О культуре", "О библиотечном деле", "Об охране и использовании историко-культурного наследия", "О гарантиях и свободе доступа к информации", "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР".

URL: http://www.vb.kg/353894
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, Министерство культуры и туризма
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  