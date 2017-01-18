В Италии произошло землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центре Италии в считанных километрах от Аматричи, где в августе от удара стихии погибли около трёхсот человек, передает Евроньюс.

Эпицентр подземных толчков находился в 110 километрах к северо-востоку от Рима на десятикилометровой глубине.

Известно, что дома трясло даже в столице, были эвакуированы пассажиры метро.

Как сообщают Вести.ру, департамент гражданской защиты Италии проверяет территорию, пострадавшую от разгула стихии. По словам главы департамента Фабрицио Курчо, просьб о помощи в ведомство не поступало. Он уточнил, что новый подземный толчок произошел на границе столичной области Лацио в 110 километрах от Рима.

Ранее именно эта зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа.