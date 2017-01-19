Социальные сети двойного назначения. Коммуникации как рычаг дестабилизации

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Кирилл Степанюк

То, как активно отдельные политики, СМИ и пресловутые правозащитники накинулись на ГКНБ и МВД Кыргызстана за выявление провокаторов в социальных сетях, четко указывает на то, что иностранная агентура в ближайшем будущем продолжит попытки дестабилизации обстановки в стране и дискредитации политического руководства.

Изрядно надоело слушать откровенный бред местных политических деятелей и активистов НПО, которые, крича о нарушении принципов свободы слова, не могут отличить циничные оскорбления и провокации от конструктивной критики. Истерия в интернете поднялась такая, что ведутся на нее даже недалекие местные сплетницы, которые, страдая от безделья на работе, полощут то собственных подруг, то коллег. И, кстати, к их мнениям, выплескиваемым в интернет, спецслужбы вряд ли проявят какой-либо интерес. Но и они серьезно обеспокоены автократическими попытками придушить демократию и недобитков ее распространяющих. Барышни могут успокоиться, право мелко пакостить закреплено за ними навечно.

Нужно признать, что социальные сети - это коммуникации, имеющие двойное назначение. Как кухонный нож, без которого не обойтись в быту, в руках преступника становится орудием убийства, так и Всемирная паутина одним дает возможность просто общаться, а другие используют ее для вербовки боевиков, координации беспорядков и дестабилизации государств.

Работу провокаторов и исходящую от них угрозу безопасности лучше рассмотреть через призму тех государств, которые испытали на собственной шкуре, как при помощи фейковых аккаунтов в интернете отупляют целые народы и дестабилизируют целые государства.

Приднестровье, отколовшаяся от Молдовы территория, много лет пытается обрести суверенитет. Непризнанную республику неоднократно пытались загнать в стойло западной демократии. Последняя попытка разжечь там гражданское противостояние была предпринята примерно через год после украинского майдана. И ключевая роль в этой операции отводилась интернет-провокаторам и троллям. Начиналось все с дискредитации политического руководства и заканчивалось призывами выйти на улицы и вершить революцию.

Евгений Шевчук, занимавший в тот период пост президента Приднестровья, был вынужден тогда обратиться к гражданам со специальным заявлением, в котором разъяснял, что творится в интернете. Вот цитата из выступления Шевчука: "Очевидно, что в таких сообщениях перемешивается клевета с оскорблениями, искажаются и подтасовываются факты. Основное направление удара - это руководство республики, силовых структур, которые занимаются борьбой с преступностью с привлечением нарушителей к ответственности. В условиях непризнания, когда применяются дополнительные вливания финансовых ресурсов в неправительственные организации, и мы такие примеры знаем, формируются мнения в направлении удара по идеологии".

За серией революций или их попыток в разных странах стоят одни и те же западные организации. При этом нужно понимать, что технологии переворотов и захвата власти постоянно совершенствуются. Летом 2016 года там была предпринята попытка насильственного свержения власти.

За захватом полицейского участка в Ереване последовали массовые акции протеста, подогреваемые слухами и провокационными сплетнями, распространяемыми в интернете. В один день социальные сети окрасились в мрачные тона, на пользователей сливали негатив и провоцировали вспышки агрессии. В Facebook лица, скрывающиеся за фейковыми аккаунтами, открыто призывали граждан выйти на улицы и убивать представителей правоохранительных органов.

Как было установлено в ходе расследования, в интернете усердно работали специально подготовленные и обученные группы, целенаправленно подогревавшие страсти, пропагандировавшие насильственные действия, призывавшие к неповиновению и беспорядкам. Только официально было выявлено более 200 подложных аккаунтов, которые были созданы незадолго до событий в Ереване. Управляла этими фейковыми персонажами небольшая группа сотрудников НПО численностью около 20 человек. Главный спонсор этих неправительственных организаций - структуры Сороса.

Теперь о событиях буквально ближайших дней. Сегодня в Болгарии принесет присягу новый президент. Румен Радев - полная противоположность предшественника Росена Плевнелиева, который был пропагандистом либеральных ценностей и считался большим другом США.

Радев официально вступает в должность 22 января, а на 21-е число в Софии намечена акция протеста, и причем никто даже не маскирует то, что за подготовкой митингов стоят страны Запада и подконтрольные им НПО.

Вот, что по этому поводу пишут в СМИ.

По неофициальным данным, в одну из действующих в Болгарии "неправительственных организаций" недавно поступила инструкция по организации массовых беспорядков. В ней содержатся рекомендации относительно того, что к участию в этих "активных мероприятиях" следует привлекать лиц в возрасте до 40 лет. Каждый участник акции будет получать гонорар в размере до 30 евро в день. Протест должен пройти под лозунгами против президента Радева, а также под антироссийскими лозунгами.

Исполнительный директор фонда "Америка для Болгарии" Нэнси Шилер во всеуслышание заявила, что отныне этот фонд не будет таиться, но громко заявит о себе. "В нашем обществе происходят изменения, - сказала Шилер. - Мы будем работать вместе для того, чтобы собрать кусочки пазла и сделать Болгарию лучше. До сих пор фонд работал тихо, создавая условия для понимающих людей. Но времена меняются, и мы тоже. С сегодняшнего дня мы больше не будем сидеть тихо".

Недавно этот фонд прославился тем, что заплатил Болгарскому национальному телевидению и частной болгарской телестанции БТВ 30 600 долларов и 26 500 долларов за освещение избирательной борьбы между Клинтон и Трампом в "правильном ключе", то есть в пользу Клинтон. Понятно, что за этим фондом стоят те же американские круги, которые поддерживали майдан в Киеве в 2014 году.

Как полагают болгарские СМИ, к организации провокационных протестов в целях дестабилизировать обстановку в Болгарии прямое отношение имеет американский финансист и филантроп Джордж Сорос.

Отмечается, что Сорос использует давно отработанную им схему выделения грантов на деятельность НПО, которые являются осиными гнёздами на территории балканских стран. "Неправительственные организации представляют угрозу национальной безопасности, - указывал болгарский информационный портал "Блиц". - Они умышленно создают напряженность в различных регионах, особенно на Балканах. Это личный и корпоративный интерес тех людей, которые финансируют эти НПО, в частности Сороса. Его гранты направляются в эти организации".

Не только болгары, но и венгры осознают то, какую угрозу их национальной безопасности несут соросовские организации. Буквально на днях официальный Будапешт заявил о своем намерении изгнать из страны неправительственные организации, созданные и финансируемые Джорджем Соросом и Демократической партией США. Такое решение поддержано главой венгерского правительства Виктором Орбаном и членами его правящей партии "Фидес".

10 января заместитель председателя Венгерского гражданского союза Силард Немет заявил, что его страна "использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты" для того, чтобы вымести из Венгрии неправительственные организации, финансируемые Соросом.

В Кыргызстане как раз этот американский миллиардер и филантроп активно финансирует сотни, если не тысячи НПО. Поэтому нам наивно полагать, что в деятельности сети иностранных агентов что-то изменится с приходом к власти в Соединенных Штатах администрации Трампа. У Сороса могут быть свои личные планы на тот счет, как должны развиваться те или иные государства, где раскинуты его сети.

С учетом опыта цветных революций можно констатировать, что подрыв государственных устоев и дестабилизация общества осуществляются как раз при помощи социальных сетей. И в данное время фейковые персонажи и тролли с агрессивными постами чрезмерно активны в Кыргызстане. Наверное, пришло время задуматься, какое блюдо нам подано под видом демократии, и оценить степень угрозы, которая исходит из интернета. Нужно просто понять, что соцсети, ставшие для наших граждан как наркотик, имеют двойное назначение.

URL: http://www.vb.kg/353947
Теги:
беспорядки, НПО, переворот, социальные сети, безопасность, Сорос-Кыргызстан
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Комментарии
цигель
19.01.2017, 14:33

полностью согласен с автором..забыли напомнить и арабскую весну на ближнем востоке и сирию..все делалось через соцсети..результаты до сих пор видны в сирии и др.араб.странах..и сколько человеческих жизней унесло никто не считал..но вот не зря говорят что благими намерениями дорога вымощена в ад..как бы не перегнуть палку в борьбе с таким явлением..

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