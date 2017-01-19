МАМ: В самолете Боинг 747 не было груза, предназначенного для Кыргызстана

В грузовом самолете Боинг 747, упавшем 16 января вблизи международного аэропорта "Манас", не было груза, предназначенного для Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО "МАМ" Алия Курбанова.

По ее данным, авиалайнер рейса Гонконг-Бишкек-Стамбул не обслуживался в воздушно-грузовом центре.

В аэропорту "Манас" данный рейс осуществлял только техническую посадку – дозаправка и смена экипажа, так как по требованию Гражданской авиации Турции экипаж подлежит замене при полете более 6 часов (прим.: зависит от категории рейсов).

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.