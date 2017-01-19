МАМ: В самолете Боинг 747 не было груза, предназначенного для Кыргызстана

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ВБ

В грузовом самолете Боинг 747, упавшем 16 января вблизи международного аэропорта "Манас", не было груза, предназначенного для Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО "МАМ" Алия Курбанова.

По ее данным, авиалайнер рейса Гонконг-Бишкек-Стамбул не обслуживался в воздушно-грузовом центре.

В аэропорту "Манас" данный рейс осуществлял только техническую посадку – дозаправка и смена экипажа, так как по требованию Гражданской авиации Турции экипаж подлежит замене при полете более 6 часов (прим.: зависит от категории рейсов).

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353948
Теги:
авиакатастрофа, аэропорт, грузоперевозки
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (84 материалов)
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Комментарии
Инна Хван
19.01.2017, 13:01
Карма: +36
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 62
Минусов: 26
Комментариев: 75

Знаете, с утра пошли новости мол этот самолет садился, чтобы оставить груз, а не для дозаправки. И вот я так думаю, что если выяснится, что в самолете было недостаточно топлива или неисправность, из-за которой он не смог сесть с первого раза, значит в крушении виновата авиакомпания и им придется платить крупные компенсации... поэтому им выгодно отстаивать версию, что не было дозаправки и что садился он с первого раза.И тут я верю нашим, а не представителям турецкой компании. Возможно турки хотят так избежать ответственности и не платить миллионные компенсации....Думайте, господа.

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Даке Маматкасым
19.01.2017, 13:35
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 42
Минусов: 38
Комментариев: 75

Инна Хван

Знаете, с утра пошли новости мол этот самолет садился, чтобы оставить груз, а не для дозаправки. И вот я так думаю, что если выяснится, что в самолете было недостаточно топлива или неисправность, из-за которой он не смог сесть с первого раза, значит в крушении виновата авиакомпания и им придется платить крупные компенсации... поэтому им выгодно отстаивать версию, что не было дозаправки и что садился он с первого раза.И тут я верю нашим, а не представителям турецкой компании. Возможно турки хотят так избежать ответственности и не платить миллионные компенсации....Думайте, господа.

стопудово! тем более турки уже не раз пытаются всякие вещи на нас спихнуть, вспомните террористов тех же недавно. их журналисты и главы компаний такими заявлениями подставляют свою страну!

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