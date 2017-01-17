Вещей и продуктов для пострадавших достаточно. Нужны денежные средства

Менее чем за два дня кыргызстанцы собрали тонны теплых вещей и продуктов питания пострадавшим в крушении грузового самолета Боинг 747. В каждой из областей организованы пункты приема гуманитарной помощи.

Один из пунктов приема расположен на территории редакции "Вечерний Бишкек". С самого утра горожане приносят вещи, продукты и денежные средства. Вещей и продуктов собрано уже достаточно. Необходимо решить вопрос с транспортировкой их на место крушения. По словам волонтеров, сейчас в большей степени необходимы денежные пожертвования.

"Гуманитарный груз будет централизованно отправлен в МЧС после сортировки. Продукты первой необходимости мы сейчас везем в село для пострадавших, тех, кто стоит в оцеплении и для тех, кто помогает разгребать завалы. Что касается финансовой помощи, те, кто приносят наличными, их данные записываются в журнал - Ф.И.О. и какая сумма была вложена. А после того как сбор будет закончен, все соберем и передадим пострадавшим", - сообщила Надежда Хохлова, организатор пункта приема гумпомощи в "Вечернем Бишкеке".

Как говорят волонтеры, количество желающих помочь только растет. В первом детском хосписе, где также собирают гумпомощь, расфасовывают одежду и теплые вещи по коробкам. Сейчас, по словам активиста Ольги Трухановой, в их приемный пункт уже пришли свыше 200 человек, и это меньше чем за сутки.

"Мы принимаем теплые вещи, одеяла, пледы, продукты питания и много еще чего. К нам уже пришло более 200 человек, и люди постоянно идут", - говорит Труханова.

Кроме того, организованы пункты сбора помощи пострадавшим в здании акимиата Ленинского района по адресу: пр.Чуй, 315.

Столичный муниципалитет готов предоставить транспорт для сбора и подвоза помощи. Также оказать свою помощь пострадавшим откинулись и 55 водителей столичных такси.

В данное время осуществляется сбор гумпомощи со всех точек по столице. Основной пункт приема расположен в управлении МЧС по городу Бишкек. В остальных областях в данное время также осуществляется комбинирование всех вещей полученных от граждан.

Список пунктов сбора помощи:

1. Управление МЧС КР по городу Бишкек, ул.Горького, 142. Тел.: (0312) 56 47 02, (0770) 80 04 44 (оперативный дежурный).

2. Управление МЧС КР по городу Ош, ул. Шакирова, 16А. Тел.: (03222) 6 65 57, (0770) 80 00 40 (оперативный дежурный).

3. Управление МЧС КР по Чуйской области, ул. Горького, 142. Тел.: (0312) 54 79 51, (0770) 80 03 33 (оперативный дежурный).

4. Управление МЧС КР по Таласской области, г. Талас, ул. Ч.Айтматова, 370. Тел.: (03422) 5 25 01, (0770) 80 00 11 (оперативный дежурный).

5. Управление МЧС КР по Нарынской области, г. Нарын, Мамбеталы уулу Таранчы, 19А. Тел.: (03522) 5 33 07, (0770) 80 05 55 (оперативный дежурный).

6. Управление МЧС КР по Иссык-Кульской области, г. Каракол, ул. Токтогула, 197. Тел.: (03922) 7 07 68, (0770) 80 07 77 (оперативный дежурный).

7. Управление МЧС КР по Ошской области, г. Ош, ул. Моминова, 11. Тел.: (03222) 2 39 80, (0770) 80 00 50 (оперативный дежурный).

8. Управление МЧС КР по Джалал-Абадской области, г. Джалал-Абад, ул. Бакиева, 15. Тел.: (03722) 2 19 70, (0770) 800 081 (оперативный дежурный).

9. Управление МЧС КР по Баткенской области, г. Баткен, ул. Садыкова, 95. Тел.: (03622) 5 01 39, (0770) 22 42 39 (оперативный дежурный).

10. Акимиат Ленинского района г. Бишкек, пр. Чуй, 315, 1 этаж, отдел ЖКХ, (0312) 65 38 81, каб. 204, орг. отдел (0312) 65 69 02 каб. 403, Маматова Жамал Бекмурзаевна, (0551) 184 328.

11. Мэрия г. Токмак, ул. Ленина, 385 (здание мэрии, 1-й этаж), Эрса Зейнеп Шауевна (03138) 6 51 11.

12. Министерство транспорта г. Бишкек, ул. Исанова, 42, 3-й этаж, 305 кабинет, Шайымбетова Акмарал Омурбековна, (0312) 31 41 08.

13. Кофейня Сoffee г. Бишкек, пр. Манаса, 9 (между Московской и Боконбаева), ул. Тоголока Молдо (Дворец спорта), район ЦУМа, Шопокова-Токтогула, (0555) 58 76 44 Зуля.

14. Рынок "Дордой" г. Бишкек, "Европа", 1 проход, 151 контейнер, (0551) 33 28 82, Наташа.

15. Магазин "Дордой plaza", г.Бишкек, 1 этаж, бутик B-1, (0312) 69 61 73, Зарема.

16. Детский хоспис г. Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 71а, (0556) 400 400, (0312) 97 31 38. Сотрудники хосписа могут собирать по городу вещи на машине.

17. Детский мир г. Бишкек, пр.Чуй, 147/4, 3 этаж, (0553) 611 070; 7 мкр, пр.Токомбаева, 53/1 ("Глобус") 2 этаж, (0705) 566 604, ул.Горького, 1/2 (Технопарк), 2 этаж (0555) 993 335.

Физические и юридические лица, желающие оказать какую-либо помощь в виде услуг такси, предоставления временного жилья пострадавшим могут оставить свои координаты в службе оперативного реагирования "112".