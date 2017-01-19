Пенсионера переселили из дома престарелых в Бишкеке. Он просится обратно

Пенсионеров, недовольных политикой директора дома для престарелых в Бишкеке, расселяют в другие учреждения. Об этом заявляют его бывшие постояльцы. По их словам, в канун Нового года администрация провела проверку всех шкафчиков и изъяла все неугодные вещи.

По словам пенсионера Валентина Силенко, который три года назад проживал в этом доме, его вещи украли, а затем к нему в комнату, рассчитанную на троих, подселили четвертого. В итоге его с соседом Саматом Ибрагимовым и вовсе выжили, переселив в другой пансион вблизи Канта.

"У меня было много книг, а для них книги - это бумага, макулатура. К нам в комнату стали подсаживать наиболее буйных, а потом вообще, несмотря на то, что комната рассчитана на троих, подселили четвертого. И между нами произошел конфликт. Вот меня обозначили как нарушителя. У меня с этими "нянями", которые воровали вещи, всегда были конфликты, но я бы хотел вернуться. Я ученый, а там оказался, потому что мою квартиру отобрали", - рассказал Силенко.

В самом же доме для престарелых "ВБ" рассказали, что не все так просто, а переселенные пенсионеры Ибрагимов и Силенко - не такие прилежные, как хотят казаться.

По словам штатной медсестры Надежды Полехиной, уборка в их комнате была делом непростым.

"Жили они там втроем. Что он там творил: захламил всю комнату - какие-то книги, баян, чемоданы. На наши замечания никак не реагировал, в стены гвозди повбивал. С подопечными тоже вел себя плохо, так, будто он здесь один, а остальные не люди: я вот ученый, любите меня. Санитаркам постоянно мешал работать", - сетует Полехина.

Как рассказал совет ветеранов дома престарелых, медсестры отмечают в своем журнале все происшествия, которые случаются во время их дежурства, и утром докладывают обо всем главе учреждения. А директор ставит важные вопросы на обсуждение совета. Так и было принято решение о переселении Валентина Силенко.

"У нас есть дежурная медсестра, она отвечает за наше здоровье, порядок. Ей же видно, кто нарушает, выпивает, дерется или что-то еще, и она пишет докладную директору. Она не решает сама, а отправляет отчет нам, чтобы мы разобрались. И мы собираемся. У нас 12 человек в составе и мы не с первого раза человека переводим, несколько раз с ним беседуем и только потом переводим", - говорит председатель совета ветеранов дома престарелых Галина Алиева.

Несмотря на то что Валентина Силенко переселили в дом престарелых в Кант, сейчас он временно находится в учреждении в Бишкеке, из которого его некогда выселили из-за поведения. Но он обещает исправиться и учесть свои ошибки.