Активисты просят Атамбаева запретить трансформацию земель Саймалуу Таш

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой объявить мораторий на трансформацию земель природного парка Саймалуу-Таш и закрепить за ним территории в 32 тыс. га.

По приблизительным подсчетам, в двух урочищах расположено более 10 тыс. камней со 100 тыс. изображений. Этот парк датируется второй половиной 3 тыс. - начала 2 тыс. до н.э. Объект состоит на государственном учете и включён в список памятников истории и культуры Кыргызстана. Также он находится в предварительном списке (Тентатив лист) страны для включения его в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Но эксперты Жогорку Кенеша, правительства, "Кыргызалтына" подняли вопрос о необходимости трансформации участка заповедника площадью 100 га в категорию промышленных территорий для разведок и последующей эксплуатации золоторудного месторождения Кылдоо. Делается ссылка и на наличие экспертного заключения НАН КР. Министерство культуры, информации и туризма, отвечающее за сохранение, использование и управление объектами историко-культурного наследия страны, пока воздерживается от комментариев", - говорится в тексте петиции.

Поэтому инициативная группа по защите историко-культурных памятников и природоохранных зон КР создала эту петицию и просит президента Алмазбека Атамбаева запретить трансформацию земель природного парка Саймалуу-Таш.