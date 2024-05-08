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Ключ к влиянию в Казахстане для России лежит в Кыргызстане

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- Анвар Ажиев
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То, что Россия сохраняет свое присутствие в Центральной Азии – это правильно как с точки зрения интересов РФ, так и с точки зрения интересов региона. Об этом в разговоре с корреспондентом AsiaToday заявил кыргызский ученый, политик, государственный и общественный деятель Калнур Ормушев.

Он отметил важную роль русского языка в сохранении российского влияния в Центральноазиатском регионе. Ормушев напомнил, что в Кыргызстане он имеет статус государственного, а в других республиках признается языком межнационального общения.

Сохраняется в Центральной Азии, по мнению нашего собеседника, и влияние российской культуры и образования, это – факт. Мешать данному влиянию власти республик региона не пытаются, и по их телевидению можно свободно посмотреть, например, российские каналы. Все это, по словам Ормушева, хорошо, но плохо, что этого недостаточно, поскольку речь идет о зоне стратегических интересов РФ.

По словам ученого, если бы Россия присутствовала в Кыргызстане серьезнее, как, например, в Беларуси, республика стала бы для России стратегическим плацдармом, не менее, если не более эффективным, чем для США японская Окинава и китайский Тайвань.

"Тогда и Казахстан чувствовал бы себя по-другому", – отметил Ормушев, имея ввиду, что Астана, которая сейчас "капризничает", стала бы более благосклонной к Москве с усилением ее влияния в Бишкеке. Таким образом, ключ к решению ряда проблем во взаимоотношениях с Казахстаном для России находится в Кыргызстане.

"Недостаточное присутствие в Кыргызстане, – подчеркнул представитель кыргызской интеллигенции, - для России, думаю, ошибка внешней политики".

Говоря о других странах Центральной Азии, Ормушев заявил, что их перспективы дальнейшего сближения с Россией, при их безусловном наличии, не настолько велики. Узбекистан – это страна с собственными глубокими корнями, чем обусловлена его равноудаленность от других центров силы, туркмены тянутся к близким им географически, этнически, исторически туркам и азербайджанцам, Таджикистан – фарсиязычный, входит в зону влияния и настоящих интересов Ирана, а также Китая и Индии.

"Кыргызстан же готов к дальнейшему сближению с Россией. По крайней мере, сегодня", – заключил он.

Справка:

ОРМУШЕВ Калнур Келдибекович, 1955 г.р., советник при ректорате КНУ им.Ж.Баласагына. Кандидат экономических наук, государственный советник госслужбы КР III класса.

В недавнем прошлом – ученый секретарь при президенте Национальной академии наук КР, руководитель аппарата Счетной палаты КР, заместитель, статс-секретарь Государственного агентства по интеллектуальной собственности КР, заместитель губернатора в Ошской, Нарынской областях, заместитель министра внешней торговли и промышленности КР


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URL: https://www.vb.kg/436960
Теги:
Кыргызстан, Казахстан, кыргызско-российское сотрудничество, Россия, политика
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