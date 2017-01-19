"Манас" заработал 1 млрд 38 млн сомов за счет аэропортовых сборов в $15

336  1
Айдана Абдуваитова

За счет увеличения аэропортовых сборов в 2016 году ОАО "МАМ" заработал 1 млрд 38 млн сомов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог КР.

По данным ведомства, часть этих средств компания направила на погашение задолженностей, а часть - на развитие аэропортов. При этом недостаток средств, необходимых для погашения японского кредита и проведения работ по развитию аэропортов в размере порядка 948 млн компания покрыла за счет других источников.

Напомним, с 2007 по 2015 год размер аэропортовых сборов составлял $10, но с 1 января 2016 года они повысились до $15. В ОАО "МАМ" это объяснили необходимостью погашения кредита Японского банка Международного Сотрудничества и вложением в развитие региональных аэропортов. Общественность болезненно восприняло изменение.

Позже стало известно, что ведомство рассматривает возможность введения дополнительных сборов и для иностранных туристов, но после шквала критики в обществе идею оставили.

URL: http://www.vb.kg/353973
Теги:
аэропорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
F
19.01.2017, 18:21

Хоть туалет привели бы в порядок, стыд и позор

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  