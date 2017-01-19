"Манас" заработал 1 млрд 38 млн сомов за счет аэропортовых сборов в $15

За счет увеличения аэропортовых сборов в 2016 году ОАО "МАМ" заработал 1 млрд 38 млн сомов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог КР.

По данным ведомства, часть этих средств компания направила на погашение задолженностей, а часть - на развитие аэропортов. При этом недостаток средств, необходимых для погашения японского кредита и проведения работ по развитию аэропортов в размере порядка 948 млн компания покрыла за счет других источников.

Напомним, с 2007 по 2015 год размер аэропортовых сборов составлял $10, но с 1 января 2016 года они повысились до $15. В ОАО "МАМ" это объяснили необходимостью погашения кредита Японского банка Международного Сотрудничества и вложением в развитие региональных аэропортов. Общественность болезненно восприняло изменение.

Позже стало известно, что ведомство рассматривает возможность введения дополнительных сборов и для иностранных туристов, но после шквала критики в обществе идею оставили.