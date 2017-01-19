В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших

556  0
www

Спасатели обнаружили около 30 погибших в отеле, который был погребен под лавиной в итальянской провинции Пескара региона Абруццо, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Daily Express.

Трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. В отеле Rigopiano находилось не менее 20 человек и персонал, отмечает издание.

Сигнал бедствия подали двое постояльцев отеля, которые в момент схода лавины находились возле гостиницы. Они отправили спасателям сообщение через мессенджер WhatsApp, в котором было написано: "Помогите! Мы умираем от холода". На место происшествия спасателям удалось добраться на лыжах в 4 утра по местному времени. Отправивших просьбу о помощи постояльцев удалось спасти. В самом отеле был виден свет, но голосов не было слышно.

URL: http://www.vb.kg/353974
Теги:
Италия, лавина
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  