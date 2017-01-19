В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших

Спасатели обнаружили около 30 погибших в отеле, который был погребен под лавиной в итальянской провинции Пескара региона Абруццо, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Daily Express.

Трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. В отеле Rigopiano находилось не менее 20 человек и персонал, отмечает издание.

Сигнал бедствия подали двое постояльцев отеля, которые в момент схода лавины находились возле гостиницы. Они отправили спасателям сообщение через мессенджер WhatsApp, в котором было написано: "Помогите! Мы умираем от холода". На место происшествия спасателям удалось добраться на лыжах в 4 утра по местному времени. Отправивших просьбу о помощи постояльцев удалось спасти. В самом отеле был виден свет, но голосов не было слышно.