Полтысячи дворников вышли на уборку города. Соль с песком с глаз долой

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Родион Решетов

С отступлением холодов муниципальное предприятие "Тазалык" начало производит очистку дорог столицы от песка и соли. На сегодняшний день работы проведены по улицам Ауэзова, Шабдан Баатыра, Абдрахманова, Шопокова, Суюмбаева, Токтогула, Киевская, Ахунбаева, Горького, Медерова, Уметалиева, Фрунзе, Турусбекова, Льва Толстого, на бульваре Молодой Гвардии, а также на проспектах Жибек-Жолу, Чуй и Манаса.

Также происходит уборка подземных переходов города. В мероприятии задействовано 525 дворников и 110 грузчиков, а также 60 единиц спецтехники.

Столичная мэрия напоминает горожанам, что при возникновении проблем с вывозом мусора можно отправить фотографию и жалобу по номеру WhatsApp 0554-182-185. Меры будут приняты незамедлительно.

URL: http://www.vb.kg/353980
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия, Тазалык
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