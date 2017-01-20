У здания парламента в Лондоне нашли бомбу времен Второй мировой войны

В Темзе, неподалеку от здания парламента в Лондоне, нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Telegraph. Движение на двух мостах через реку было перекрыто, станция метро "Вестминстер" эвакуирована.

Бомбу обнаружили во время строительных работ. Саперы британских ВМС стараются извлечь ее с тем, чтобы увезти в безопасное место, сообщает полиция Лондона.

"Саперы осторожно извлекут бомбу и затем утилизируют ее в течение нескольких часов", - говорится в заявлении. Уже подтверждено, что это снаряд Второй мировой войны, он достигает 60 см в диаметре.