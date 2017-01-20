Депутаты обсудили снижение проходных баллов для поступления в вузы

Депутат Азамат Арапбаев предложил снизить проходные баллы для поступления абитуриентов в Сельхозакадемию. Такое предложение он озвучил сегодня, 20 января, на заседании парламентской фракции СДПК.

По его словам, на факультете гидромелиорации недобор абитуриентов из-за того, что желающие из регионов не могут набрать проходные 110 баллов по ОРТ, а городские выпускники школ не хотят туда поступать.

Данное предложение полностью поддержала Карамат Орозова, которая отметила, что нужно снизить проходные баллы для абитуриентов из регионов.

Однако с депутатами не согласились другие коллеги, такие как Асилбек Жээнбеков, Дастан Бекешев, Ирина Строкова и другие.

В частности, они аргументировали это тем, что проходной балл, наоборот, необходимо поднимать, а не снижать. Снижение способствует ухудшению образования и приведет к поощрению тех, кто не учится.

Депутаты пришли к единому мнению, что на одном из следующих заседаний парламента необходимо обсудить проблемы в области образовании с министром.