Аппарат омбудсмена: Чаще всего насилие над детьми совершают родственники

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Аида Джумашева

Анализ лиц, совершивших насилие по отношению к ребенку,  показывает, что на насильственные действия чаще идут именно члены семьи и родственники ребенка, проживающие вместе с ним в 43% случаев. Об этом сегодня, 20 января, в ходе круглого стола по изменениям в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс сообщили в аппарате омбудсмена.

Как уточняется, члены семьи чаще совершают физическое насилие, в то время как посторонние люди примерно с одинаковой частотой совершают как физическое, так и сексуальное насилие.

"При анализе видов сексуального насилия часто встречается изнасилование - 39%, насильственные действия сексуального характера - 40% и развратные действия сексуального характера - 35%", -  проинформировали в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/354015
Теги:
омбудсмен, семейное насилие, Уголовный кодекс
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