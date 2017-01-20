Аппарат омбудсмена: Чаще всего насилие над детьми совершают родственники

Анализ лиц, совершивших насилие по отношению к ребенку, показывает, что на насильственные действия чаще идут именно члены семьи и родственники ребенка, проживающие вместе с ним в 43% случаев. Об этом сегодня, 20 января, в ходе круглого стола по изменениям в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс сообщили в аппарате омбудсмена.

Как уточняется, члены семьи чаще совершают физическое насилие, в то время как посторонние люди примерно с одинаковой частотой совершают как физическое, так и сексуальное насилие.

"При анализе видов сексуального насилия часто встречается изнасилование - 39%, насильственные действия сексуального характера - 40% и развратные действия сексуального характера - 35%", - проинформировали в ведомстве.