Отец насиловал двух дочерей. Одна из них в больнице с судорогами

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Родион Решетов

В социальных сетях активно обсуждают семилетнюю девочку, которую неоднократно насиловал родной отец. Сейчас школьница находится в третьей детской больнице.

Сегодня утром оперативная группа столичного УВД Октябрьского района направилась в медучреждение. По данным правоохранителей, в больнице уже неделю находится девочка, которая поступила к врачам с приступами судорог, но следов изнасилования они не обнаружили.

Однако, как рассказали в МВД, девочка действительно подвергалась насилию со стороны своего отца. Мужчина также насиловал и вторую свою дочь 11 лет.

"Девочка поступила неделю назад в больницу, но поступила она туда не из-за изнасилования, как говорят в СМИ и социальных сетях, а с приступами судорог. Но она да, подвергалась сексуальному насилию, это было раньше. По этому делу расследование уже закончено, я думаю, буквально на днях суд уже вынесет решение. 30 декабря уголовное дело было завершено и его направили в суд", - рассказал сотрудник пресс-службы МВД КР Эрнис Осмонбаев.

О том, что 38-летний мужчина насиловал двух своих дочерей, милиции стало известно осенью прошлого года. В ноябре следственный отдел ОВД Кеминского района возбудил уголовное дело по ст. 133 ("Развратные действия") УК КР.

Установлено, что дети проживали с отцом и бабушкой. Мать бросила девочек еще несколько лет назад и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Суммарно по двум тяжким статьям подсудимому грозит более 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. После возбуждения уголовного дела одну из девочек разместили в реабилитационном центре, вторая оставалась у родственников.

URL: http://www.vb.kg/354023
Теги:
дети, изнасилование, несовершеннолетние, суд, МВД
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Комментарии
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20.01.2017, 15:53

В сизо насильника, ему там быстро объяснят, кто он и на что может расчитывать. Нет слов одни маты

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Гражданин
20.01.2017, 16:15

это отец или отчим? если жена пропала может он ее где то закапал? надо глубже капать мвд

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