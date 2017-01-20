В Дубае кыргызстанка попала в тюрьму после отказа заниматься проституцией

В Дубае гражданка Кыргызстана оказалась в тюрьме после отказа заниматься проституцией. Об этом сообщили в институте омбудсмена.

По данным правозащитников, 23 декабря А.Ш. уехала в Дубай на заработки. С тех пор родственники девушки не могли с ней связаться.

"Когда она прилетела, ее встретила женщина славянской национальности, которая сказала, что девушка будет работать в баре. Вечером в пабе ей приказали заниматься проституцией. В ответ на отказ, ее сильно избили, после чего приехала полиция Дубая и Алину посадили в тюрьму", - рассказали в аппарате омбудсмена.

Мать девушки в Кыргызстане, которая долго не могла связаться с ней, обратилась в институт омбудсмена. К ее поискам подключились МВД, посольство и кыргызская диаспора в ОАЭ, международные организации и миграционная служба. Ее искали в базе пассажиров аэропортов, в местных тюрьмах и моргах.

Вчера, 19 января, девушка нашлась в миграционной тюрьме Дубая, где ее по фотографии узнал представитель Швейцарского фонда в ОАЭ.

"Девушку сразу не смогли найти в тюрьмах Дубая потому, что она при поступлении не сообщила администрации тюрьмы свои данные, свою фамилию, имя, а тем более, откуда и при каких обстоятельствах она приехала. Поскольку пятница и суббота считаются официально выходными, освобождение и отправка ее в Кыргызстан откладывается на 2-3 дня", - сказали в аппарате омбудсмена.

Кыргызское генконсульство окажет девушке правовую и материальную помощь для возвращения на родину.