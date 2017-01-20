В Дубае кыргызстанка попала в тюрьму после отказа заниматься проституцией

53  0
Айдана Абдуваитова

В Дубае гражданка Кыргызстана оказалась в тюрьме после отказа заниматься проституцией. Об этом сообщили в институте омбудсмена.

По данным правозащитников, 23 декабря А.Ш. уехала в Дубай на заработки. С тех пор родственники девушки не могли с ней связаться.

"Когда она прилетела, ее встретила женщина славянской национальности, которая сказала, что девушка будет работать в баре. Вечером в пабе ей приказали заниматься проституцией. В ответ на отказ, ее сильно избили, после чего приехала полиция Дубая и Алину посадили в тюрьму", - рассказали в аппарате омбудсмена.

Мать девушки в Кыргызстане, которая долго не могла связаться с ней, обратилась в институт омбудсмена. К ее поискам подключились МВД, посольство и кыргызская диаспора в ОАЭ, международные организации и миграционная служба. Ее искали в базе пассажиров аэропортов, в местных тюрьмах и моргах.

Вчера, 19 января, девушка нашлась в миграционной тюрьме Дубая, где ее по фотографии узнал представитель Швейцарского фонда в ОАЭ.

"Девушку сразу не смогли найти в тюрьмах Дубая потому, что она при поступлении не сообщила администрации тюрьмы свои данные, свою фамилию, имя, а тем более, откуда и при каких обстоятельствах она приехала. Поскольку пятница и суббота считаются официально выходными, освобождение и отправка ее в Кыргызстан откладывается на 2-3 дня", - сказали в аппарате омбудсмена.

Кыргызское генконсульство окажет девушке правовую и материальную помощь для возвращения на родину.

URL: http://www.vb.kg/354035
Теги:
ОАЭ, омбудсмен, проституция, соотечественники, трудовая миграция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  