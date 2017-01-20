В России пешеходы убили чуть не задавившего их водителя и ограбили его дом

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В Ленинградской области двое мужчин убили водителя, который едва их не задавил, и ограбили его дом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Установлено, что в ночь на 18 января этого года возле одного из домов в городе Выборге у местных жителей произошел конфликт с водителем машины, который, не справившись с управлением, чуть не наехал на них.

Подозреваемые нанесли 39-летнему мужчине множественные удары по голове и телу, позже поместили его в салон его же автомобиля, вывезли за пределы города и задушили. Затем преступники сбросили тело в водоем, а машину оставили на обочине у автобусной остановки.

После этого они на такси вернулись в дом, где проживала их жертва. На территории участка мужчины убили находившегося там разнорабочего и сбросили тело в колодец. Похитив из дома сейф, они скрылись.

Тела погибших обнаружены. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые - молодые люди 26 и 24 лет - задержаны.

URL: http://www.vb.kg/354038
Теги:
Россия, преступление
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