Алмаз Сазбаков: Переводы трудовых мигрантов Кыргызстана выросли на 18%

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Родион Решетов

За время вступления Кыргызстана в ЕАЭС есть уже некоторые достижения. Об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков.

Пресс-конференция посвящена теме "О промежуточных итогах вступления Кыргызстана в ЕАЭС, первоочередных задачах и планах, о возможностях кыргызского экспорта".

К примеру, Сазбаков отметил, что кыргызстанские дипломы уже действуют в странах экономического альянса.

А в отношении денежных переводов трудовых мигрантов наблюдается рост, добавил он.

"За прошлый год сумма переводов увеличилась на 18% по сравнению с 2015 годом. Это хорошие показатели. Кроме того, 19 наших предприятий могут поставлять продукцию животноводства в страны ЕАЭС. Не так давно была достигнута договоренность между таможенными службами Кыргызстана и Казахстана по таможенному сопровождению. А вот в отношении санитарного контроля пока есть разногласия со стороны Казахстана", - сказал Сазбаков.

URL: http://www.vb.kg/354058
Теги:
Минэкономики, ЕАЭС
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