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Опрос. Что сегодня угрожает энергетике Кыргызстана?

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- Виктория Гунгер
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Центральная Азия теплеет быстрее, чем планета в среднем, об этом говорят данные Всемирной метеорологической организации. По прогнозам ученых, к 2040–2050 годам ледники региона могут растаять почти полностью. А для стран, где значительная часть электроэнергии вырабатывается на ГЭС, это означает меньше воды в реках и, соответственно, больше риска перебоев с электричеством, особенно в маловодные годы.

Тема давно не дает покоя ни экспертному сообществу, ни простым гражданам. Одни уверяют, что дело в маловодье и капризах климата, другие указывают на растущее потребление, третьи убеждены, что дело в изношенных сетях и оборудовании, которое давно пора менять.

VB.KG задалось вопросом: что сегодня оказывает наибольшее давление на энергосектор, маловодье, естественный рост потребления или технический износ оборудования?

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URL: https://www.vb.kg/460647
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