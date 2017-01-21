Президент Алмазбек Атамбаев принял министра ЧС Кубатбека Боронова

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 21 января, принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о работе по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета на участке Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области, проводимой при координации оперативного штаба.

Кубатбек Боронов доложил о завершении поисково-спасательных работ на месте авиакатастрофы и активизации мер, принимаемых государственными органами по устранению последствий трагедии.

Президент подчеркнул, что Министерству чрезвычайных ситуаций необходимо продолжить ремонтно-восстановительные работы на месте крушения самолета, сконцентрировать усилия на оказании всей необходимой поддержки и помощи семьям погибших и пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы.