Президент Алмазбек Атамбаев принял министра ЧС Кубатбека Боронова

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 21 января, принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о работе по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета на участке Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области, проводимой при координации оперативного штаба.

Кубатбек Боронов доложил о завершении поисково-спасательных работ на месте авиакатастрофы и активизации мер, принимаемых государственными органами по устранению последствий трагедии.

Президент подчеркнул, что Министерству чрезвычайных ситуаций необходимо продолжить ремонтно-восстановительные работы на месте крушения самолета, сконцентрировать усилия на оказании всей необходимой поддержки и помощи семьям погибших и пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/354063
Теги:
авиакатастрофа, президент, Кубатбек Боронов
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (102 материалов)
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