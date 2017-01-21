Коррупционный скандал в Южной Корее: арестована министр культуры

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после запроса спецкомиссии следователей, которые ведут дело о коррупционном скандале в высших эшелонах власти. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на агентство Kyodo. Она также подала в отставку, сообщает агентство Kyodo.

Чо Юн Сун подозревается в том, что составила так называемый "черный список" деятелей искусств, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе. Список, включающий более 9400 артистов, музыкантов и деятелей культуры, был создан для того, чтобы указанные в нем лица были отрезаны от любых видов государственных субсидий и помощи.

Суд также выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента.

Указано, что Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным во время выполнения служебных обязанностей.