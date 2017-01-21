Коррупционный скандал в Южной Корее: арестована министр культуры

125  0

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после запроса спецкомиссии следователей, которые ведут дело о коррупционном скандале в высших эшелонах власти. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на агентство Kyodo. Она также подала в отставку, сообщает агентство Kyodo.

Чо Юн Сун подозревается в том, что составила так называемый "черный список" деятелей искусств, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе. Список, включающий более 9400 артистов, музыкантов и деятелей культуры, был создан для того, чтобы указанные в нем лица были отрезаны от любых видов государственных субсидий и помощи.

Суд также выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента.

Указано, что Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным во время выполнения служебных обязанностей.

URL: http://www.vb.kg/354071
Теги:
Южная Корея, коррупция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  