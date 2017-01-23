В Бишкеке и Чуйской области возможны перебои с электроснабжением

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В некоторых районах Бишкека и Чуйской области сегодня возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

Так, в связи с ремонтными работами не будет света с 10.00 до 15.00 на столичных улицах Орозбекова, Кокчетавская, Мусоргского, Боталиева, Элебесова, Щербакова, Васильева, Сеченова, Фере, переулок Мариупольский.

С 9.00 до 17.00 в селах Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская); Джаны-Джер, Нижневосточное; Военно-Антоновка (жилмассив Тынчтык, улица Южная) также возможны перебои с электричеством.

URL: http://www.vb.kg/354108
Теги:
отключение электроэнергии, Северэлектро
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