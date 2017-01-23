Жителей Кадамджая разбудили подземные толчки - 4,5 балла в эпицентре

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Кирилл Степанюк

Сегодня, 23 января, в 7.40 на Станции института сейсмологии НАН Кыргызстана зафиксировали землетрясение на территории Баткенской области. По данным пресс-службы МЧС, сила толчков в эпицентре составляла 4-4,5 балла.

Очаг землетрясения располагался в 33 км к юго-востоку от пгт. Кадамджай, в 30 км к юго-западу от Кызыл-Кии, в 85 км от города Ош, в 110 км к юго-востоку от Баткена.

Координаты эпицентра: φ = 40°01´ с.ш. λ = 72° 03´ в.д.

В населённых пунктах интенсивность землетрясения составляла - в селах Кароол - 4,5 балла, Майдан - 4 балла, Тамаша - 3 балла, в пгт. Кадамджай - 2-3 балла.

По предварительным данным МЧС, жертв и разрушении нет.

URL: http://www.vb.kg/354114
Теги:
Баткенская область, землетрясение, Кыргызстан, МЧС
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